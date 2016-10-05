سحر نصر تطرح رؤية مصر لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي ودعم الدول النامية

ترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ ٢٤، والمقرر له الـ ٦ من أكتوبر الجاري في واشنطن، والذي يُعقد على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.

وأوضحت نصر – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الهامة في مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد العالمي بما في ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية، والتي تمثل مكونًا أساسيًا في صادرات الدول النامية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، فضلًا عن تزايد أعداد اللاجئين، خاصةً في الشرق الأوسط نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول مثل سوريا وليبيا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها ستبحث مع دول المجموعة – خلال الاجتماع الوزاري – أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة تلك التحديات مع أهمية انتهاج الاقتصادات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي بما في ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتعزيز جهودها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

يُذكر أن مجموعة الـ ٢٤ تتولى تنسيق مواقف الدول النامية في موضوعات التنمية والسياسات المالية والنقدية، وتُعد مصر من الدول المؤسسة للمجموعة وتشارك بفعالية في أعمالها، حيث تلعب مجموعة الـ ٢٤ دورًا رئيسيًا في دفع مصالح الدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وتجتمع المجموعة على المستوى الوزاري مرتين سنويًا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك.

وتضم المجموعة في عضويتها إلى جانب مصر كل من الجزائر، لبنان، سوريا، كوت ديڤوار، أثيوبيا، نيجيريا، الجابون، غانا، جنوب أفريقيا، الكونغو، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، المكسيك، بيرو، فنزويلا، جواتيمالا، الهند، إيران، باكستان، الفلبين، سريلانكا، ترينداد، وتوباجو.