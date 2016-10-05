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تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية و«طالبان» بإقليم قندوز

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تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية و«طالبان» بإقليم قندوز تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية و«طالبان» بإقليم قندوز

القوات الأفغانية – أرشيفية

أعلن مسئولون أفغان اليوم “الأربعاء”،تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الأفغانية وعناصر حركة “طالبان” في إقليم “قندوز” الواقع شمال البلاد.

وقال قائد الشرطة في إقليم “قندوز” الجنرال محمد قاسم جنقلباق – حسبما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – إن حركة “طالبان” شنت هجمات جديدة استهدفت خلالها القوات الأفغانية في مناطق جنوب وشرق الإقليم.

يشار إلى أن عناصر حركة “طالبان” دخلت أمس الأول (الإثنين) إقليم “قندوز” وتمكنت من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية ونقاط التفتيش التابعة للشرطة إلا أن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقوات الشرطة المحلية تمكنت من استعادة السيطرة على كافة المناطق من قبضة المسلحين.

أ ش أ

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