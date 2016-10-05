ضبط 20 طربة حشيش بحوزة سائق ومسجل خطر قبل ترويجها فى بورسعيد

تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الزهور ببورسعيد من ضبط 20 طربة حشيش بحوزة سائق ومسجل جنائى داخل سيارة ملاكى تمهيدا لترويجها.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بقسم شرطة الزهور تفيد قيام كل من ك خ س 43 سنه سائق سيارة ملاكى و أ م خ 44 سنه سائق ومسجل جنائيا تحت رقم 1706 فئة ب مخدرات، بتشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة يتزعمه المسجل جنائى، والمتهم الأول يتعهد بنقل المخدرات من إحدى المحافظات والدخول بها بسيارته الملاكى إلى بورسعيد بمقابل مادى .

بتقنين الإجراءات تم ضبط الأول بمنطقة مساكن عمرو بن العاص دائرة قسم الزهور مستقلاً السيارة قيادته رقم ط ع س 7176 وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش تزن 4 كيلو جرام وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالمشاركة مع المسجل جنائى مخدرات، على أن يقوم بنقلها بسيارته لتسهيل تنقلاته وإخفاء المواد المخدرة، والهواتف للاتصال بعملائه نظير عائد مادى.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.