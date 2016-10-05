الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

ومن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع الخبراء – فيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر – أن تكون معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر “الصغرى – العظمى”:” القاهرة 23 31 – الإسكندرية 24 28 – مطروح 22 29 – بورسعيد 25 29″.