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وفاة ملحن النشيد الوطني الكويتي إبراهيم الصولة

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وفاة ملحن النشيد الوطني الكويتي إبراهيم الصولة وفاة ملحن النشيد الوطني الكويتي إبراهيم الصولة

الراحل الملحن والباحث الموسيقي إبراهيم الصولة – أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن ” الملحن والباحث الموسيقي إبراهيم الصولة – ملحن النشيد الوطني للكويت توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض”.

ولد “الصولة” في 1935، ودرس الموسيقى في فحصل على الدبلوم العالي في الآلات الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى العربية.

عمل – في بداياته الفنية – في المركز الثقافي العمالي، ثم مركز رعاية الفنون الشعبية.

كما عمل مشرفًا في استديو إذاعة الكويت، وعُين رئيسًا لقسم الموسيقى.

يُعد “الصولة” أكثر الفنانين الكويتيين غزارة في الإنتاج إذ تزخر مسيرته بنحو ألف عمل فني بين الغناء والتلحين كان أبرزها تلحين النشيد الوطني الكويتي.

وحصل الفنان الراحل على العديد من الأوسمة من الكويت وخارجها، فيما نال وسام الكويت عن تلحينه النشيد الوطني، وتم تكريمه في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية عام 2000.

رويترز

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