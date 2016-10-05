مصرع شخص و إصابة 11 بعد انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - السلوم

لقى شخص مصرعه و أصيب 11 آخرين، فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق مطروح السلوم، نتيجة انفجار إطار السيارة واختلال عجلة القيادة من السائق، وانقلابها أعلى الطريق، حيث انتقل رجال المرور لتسيير حركة المركبات، فيما تم نقل المتوفى و المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور تلقى إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى بطريق مطروح السلام أدت إلى توقف حركة السيارات للمتجه من الإسكندرية وفى طريقه إلى مطروح، حيث انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان، وتم تسيير حركة السيارات.



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