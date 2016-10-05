النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت بعض الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ظهور أحجام مرورية بسبب الكثافات و زيادة الأحمال أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس فى ظل تواجد أمنى مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية وفك الزحامات أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

وظهرت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائرى للمتجه من الأقاليم حتى ميدان المؤسسة والمرج وكذلك الأمر للقادم من طريق إسكندرية الزراعى وصولا إلى مناطق القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية والمنيب وصولا إلى الأوتوستراد ومن حلوان وصولا إلى المعادى.

كما يوجد انسياب مرورى محدود بطريق كورنيش المعادى للمتجه من حلوان حتى مناطق القاهرة وكذلك الأمر أعلى محور الأوتوستراد بالاتجاه القادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى القاهرة وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة بكوبرى 15 مايو وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

ويشهد كوبرى 6 أكتوبر تباطؤ فى حركة المركبات بالاتجاهين القادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير و ظهر أنسياب محدود فى الحركة المرورية للمتجه من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة اتجاه وسط البلد والعكس، واصطفت السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفى طريقه إلى منطقة الاسعاف وظهر تباطؤ فى حركة السيارات فى نزلة وزارة الخارجية للمتجه من ميدان عبد المنعم رياض وصولا إلى الأقاليم.

وظهرت كثافات مرورية بشوارع الجيزة منها بشارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ومحطة المترو وظهر انسياب محدود فى حركة المركبات بشارع فيصل وصولا إلى شارع العشرين وظهر انسياب محدود أعلى كوبرى الجيزة المعدنى وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وظهرت كثافات مرورية عبر شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة فى ظل تواجد أمنى مكثف بجميع المحاور لتسيير حركة المركبات.

وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان وشهد كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد انتظاما فى حركة السيارات وكذلك الأمر من وسط البلد إلى الدائرى ومن الدائرى إلى المعادى وفى الاتجاه العكسى ظهرت كثافات مرورية وكذلك للمتجه من المعادى إلى حلوان وبطريق السويس الصحراوى للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة والعكس وبطريق جسر السويس انتظمت حركة المركبات.