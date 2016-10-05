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الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تستعد لاستقبال الرئيس عُمر البشير

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الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تستعد لاستقبال الرئيس عُمر البشير الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تستعد لاستقبال الرئيس عُمر البشير

الرئيس السوداني عُمر البشير – أرشيفية

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، استراحة رئاسة الجمهورية استعدادًا لاستقبال الرئيس السوداني عُمر البشير.

وتأتي زيارة البشير لبحث سُبل التعاون المشترك مع الرئيس ، حسبما أفاد مراسلنا.

وانتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية، وتم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، فيما تمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عُمر البشير، اللجنة العُليا المصرية السودانية المُشتركة لبحث سُبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.

ومن المقرر أن يشهد الرئيسان افتتاح أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، ومراسم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية.

يُشار إلى أن اللجنة العُليا تعقد – لأول مرة – على المستوى الرئاسي بحضور السيسي والبشير، بعد أن عقدت على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.

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