أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا تنقل مساعدات إنسانية أرمينية إلى سوريا

Google+ Print
روسيا تنقل مساعدات إنسانية أرمينية إلى سوريا روسيا تنقل مساعدات إنسانية أرمينية إلى سوريا

>موسكو (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس نقلوا إلى سوريا أول شحنة من الأغذية والملابس من أرمينيا.وذكر المكتب الإعلامى للوزارة الروسية - فى بيان حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأربعاء - أن طائرة نقل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من طراز "إيل-76" نقلت من مطار أريبونى فى جمهورية أرمينيا حوالى 40 طنا من الأغذية المعلبة والخضروات والدقيق والسكر إلى مطار قاعدة "حميميم" فى سوريا.

وأوضح البيان أنه سيتم نقل هذه الأغذية والملابس بوسطة العسكريين الروس ، وذلك عن طريق استخدام قوافل إنسانية فى القريب العاجل لتوزيعها بين سكان المناطق الأكثر تضررا نتيجة القتال الدائر بسوريا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365