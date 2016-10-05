روسيا تنقل مساعدات إنسانية أرمينية إلى سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس نقلوا إلى سوريا أول شحنة من الأغذية والملابس من أرمينيا.وذكر المكتب الإعلامى للوزارة الروسية - فى بيان حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأربعاء - أن طائرة نقل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من طراز "إيل-76" نقلت من مطار أريبونى فى جمهورية أرمينيا حوالى 40 طنا من الأغذية المعلبة والخضروات والدقيق والسكر إلى مطار قاعدة "حميميم" فى سوريا.

وأوضح البيان أنه سيتم نقل هذه الأغذية والملابس بوسطة العسكريين الروس ، وذلك عن طريق استخدام قوافل إنسانية فى القريب العاجل لتوزيعها بين سكان المناطق الأكثر تضررا نتيجة القتال الدائر بسوريا.