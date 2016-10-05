"التعليم": إنهاء توريد مناهج الترم الأول.. والبدء بـ"الثانى" الأسبوع المقبل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المطابع من المتوقع انتهائها غدا الأربعاء من طباعة الكميات والأعداد المطلوبة، وتوريدها إلى مخازن الإدارة المركزية لشئون الكتب.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى منح أمر الطبع لمناهج وكتب الفصل الدراسى الثانى الأحد المقبل، لافتة إلى أن مناهج الفصل الدراسى الثانى جارى مراجعتها من قبل مستشارى المواد لمنحها أمر الطبع.

وأوضحت المصادر، أن بعض مناهج الفصل الدراسى الثانى، بدأت المؤسسات فى طباعتها ولكن سيتم البدء بشكل موسع فى منح أوامر الطبع للمناهج خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن نسبة ما تم الانتهاء من طباعتها طبقا لآخر تقرير أوائل الأسبوع الجارى وصل إلى ما يقرب من 96%.