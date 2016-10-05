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طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 23 31

 

الإسكندرية 24 28

 

مطروح 22 29

 

بورسعيد 25 29

 

دمياط 25 29

 

بلطيم 22 30

 

الإسماعيلية 21 31

 

السويس 23 32

 

العريش 19 30

 

نخل 17 32

 

طابا 16 31

 

الطور 22 30

 

مرسى علم 24 35

 

الغردقة 24 37

 

شرم الشيخ 26 36

 

رفح 18 30

 

كاترين 17 28

 

سيوة 20 31

 

المنيا 22 33

 

الفيوم 23 32

 

رأس سدر 22 31

 

أبوسمبل 23 36

 

وسط الدلتا 22 30

 

أسيوط 21 33

 

سوهاج 21 34

 

الأقصر 23 37

 

أسوان 25 40

 

شلاتين 24 35

 

حلايب 26 33

 

الوادى الجديد 23 37

 

قنا 23 36

 

نويبع 25 32

 

السلوم 21 29

 

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 29 41

 

المدينة 26 39

 

الرياض 21 35

 

المنامة 26 33

 

أبوظبى 27 35

 

الدوحة 25 36

 

الكويت 21 38

 

دمشق 14 32

 

بيروت 22 29

 

عمان 17 29

 

القدس 16 26

 

غزة 21 29

 

بغداد 15 37

 

مسقط 30 35

 

صنعاء 11 26

 

الخرطوم 30 40

 

طرابلس 22 32

 

تونس 19 27

 

الجزائر 17 28

 

الرباط 17 26

 

نواكشوط 25 34

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 07 26

 

اسطنبول 16 19

 

اسلام اباد 23 34

 

نيودلهى 27 35

 

جاكرتا 24 31

 

بكين 12 21

 

كوالامبور 25 33

 

طوكيو 21 27

 

أثينا 19 26

 

روما 13 23

 

باريس 10 18

 

مدريد 12 29

 

برلين 06 12

 

لندن 11 17

 

مونتريال 11 20

 

موسكو 10 13

 

نيويورك 13 20

 

واشنطن 15 21

 

 


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