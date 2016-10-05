ضبط أسلحة ومخدرات بالمراكب النيلية خلال حملات أمنية بالقليوبية

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إن اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، أصدر تعليمات لضباط المباحث على مستوى مراكز وأقسام مديرية الأمن بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بشن حملات تفتيشية على كافة المراكب النيلية وسط النيل "ببنها والقناطر والمعديات النيلية فى شبرا الخيمة وكفر شكر"، وذلك لضبط الأسلحة النارية والمخدرات والخارجين على القانون، والتأكد من سلامة التراخيص ووسائل الأمن والأمان وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان وردت معلومات للواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية برصد عناصر إجرامية تتخذ من عدد من المراكب النيلية والمقاهى العشوائية على شواطئ النيل بالقليوبية وكرا لتخزين المخدرات والأسلحة النارية بعيدا عن أعين الشرطة، وبعد عرض المعلومات على اللواء جمال عبد البارى مساعد أول الوزير مدير مصلحة الأمن العام، كلف "عبد القادر" العميد حسام فوزى بتشكيل فريق بحث شارك فى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة والعميد حسن زاور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط وحدات مباحث شبرا الخيمة والقناطر وبنها وكفر شكر، بإجراء عمليات التفتيش الدورى على كافة المنشآت والمراكب النيلية لضبط العناصر الإجرامية والأسلحة والمخدرات وللتأكد من التزام اللنشات والمراكب الكافيهات بشروط التراخيص.

وأسفرت الحملات التفتيشية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالقليوبية من ضبط كمية من الحشيش المخدر والبانجو وأقراص الترامادول و3 أسلحة آلية و270 طلقة آلية ومبلغ نقدى 80 ألف جنيه داخل أحد المراكب بمدينة كفر شكر.

كان اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية تلقوا إخطارا من المقدم سعيد عبد السلام بقسم شرطة المسطحات المائية، يفيد قيامه بضبط "8 شكائر مملوءة بمخدر البانجو و20 فرش حشيش و20 كرتونة أقراص مخدرة " ترامادول " و3 بنادق آلية و270 طلقة آلية ومبلغ نقدى 80 ألف جنيه و4 تليفونات محمولة داخل أحد المراكب بقرية كفر شكر، وتبين هروب المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.