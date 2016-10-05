تعاطف فني مع كيم كردشيان.. وهذا أكثر ما أثار خوفها

عملية السطو البشعة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian في العاصمة الفرنسية باريس، أثارت بلبلة كبيرة في اليومين الاخيرين. ففضلاً عن سرقة مجوهراتها التي تقدر قيمتها بحوالى 10 ملايين دولار، فإن الأذى النفسي الذي عاشته كيم وهي محتجزة مع 5 ملثمين تحت تهديد السلاح، لا يمكن تخطيه بسهولة.

كردشيان البالغة من العمر 35 عاماً، والتي تحولت مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس إلى كابوس، قالت إن أكثر ما أرعبها خلال تكبيلها في الغرفة، هو تعرضها للإغتصاب من قبل الوحوش، حسب ما ذكرت صحيفة الـdaily mail البريطانية.

بعض النجوم الذين تربطهم علاقة صداقة بكيم، تعاطفوا معها، وأطلقوا بعض التغريدات للوقوف الى جانبها في هذه المحنة:

الممثل البريطاني James Corden: إلى كل الذين سخروا من كيم كردشيان; تذكروا أنها أم وإبنة وزوجة وصديقة.. كونوا لطفاء أو التزموا الصمت.

العارضة الأمريكية Chrissy Teigen: لا أحد يتسول منكم الشفقة والعاطفة.. نعلم أن اللعبة المخطط لها هي كره المشاهير بدون أسباب.

الممثلة والمغنية البريطانية Cynthia Erivo: سعيدة لأن كيم بخير.. لا أحد يستحق المعاملة السيئة التي تلقتها هذا الأسبوع.

الصحافي البريطاني Piers Morgan: آسف لما حصل مع كيم.. تجربة مرعبة بالفعل.