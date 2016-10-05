مدارس الشرقية بلا حراس.. وإدارة التعليم تعد بالحل

سعيد الباحص

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد تفاجأ أولياء الأمور في بعض مدارس المنطقة الشرقية من عدم وجود حراس، وتساءلوا عن هذا التأخير في توفير حراس للمدارس، فيما يعيش أولياء الامور حالة من القلق على أبنائهم نتيجة لعدم وجود حراس لتلك المدارس واحتمال تعرضهن لمخاطر عدة نتيجة لهذا القصور.

في وقت يرفض المعينون من حراس، العمل في مدارس لا يتوفر بها سكن لهم، فيما انهت ادارة تعليم المنطقة الشرقية طلبات تعيين بعض الحراس في 25 من شهر ذي الحجة الماضي، الا ان التأخير مستمر في التعينات وإصدار القرارات وانهاء بعض الإجراءات الروتينية المتعلقة بالوظيفة.

وقال راشد الدوسري (ولي أمر طالب): أصبحنا نشعر بالقلق لعدم وجود حارس، والمدارس أولى من غيرها بوجود حارس، لتأمين وصول وانصراف الطلاب وحمايتهم من أخطار الشارع، لافتا إلى أن المدرسة لا يوجد بها حارس منذ فترة طويلة دون أن يكون هناك أي تحرك من الجهة المعنية لحل تلك المشكلة.

وأفاد مسفر المسردي (ولي أمر طالب): أن هناك عددا من المدارس بمختلف المراحل لا يوجد بها حراس ما جعل أولياء الأمور يعيشون حالة من القلق، مشيرا إلى أن كثيرا من أولياء الأمور يحرصون على اصطحاب ابنائهم في الحضور والانصراف من المدرسة يوميا للحفاظ على سلامتهم في ظل الزحام الذي تشهده مداخل تلك المدارس بالسيارات وأولياء الأمور. وأكد سعيد الباحص مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية لـ"الرياض" بأن الإداره حريصة أشد الحرص على سلامة وأمن أبنائنا وبناتنا من الطلاب، مبينا بورود عدد من الوظائف الخاصة بحراس المدارس من الوزارة وجاري العمل على استكمال اجراءات التعيين، مقدما شكره لأولياء الأمور على تعاونهم وتكاملهم مع الادارة العامة للتعليم.

وأوضح الباحص في ذات السياق، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تسعى لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما يتوافق مع الإطار الذي يحقق التطور، ويحافظ على الثوابت والمبادئ والقيم لهذا المجتمع الكريم، مقدر للاعلام اهتمامه بالشأن التربوي، مشددا على وشائجية العلاقة وتوافقية الأهداف المشتركة بين الإعلام والتربية، لمايخدم المصلحة العامة.