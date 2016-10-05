محطة تصريف مياه الأمطار ستنهار.. وتعاون البلدية مع المجلس غير مرضٍ

فتح أعضاء المجلس البلدي في محافظة الجبيل النار على بلدية المحافظة ورموا بالكرة في ملعبها خاصة فيما يخص عدم صلاحية محطة مياه الأمطار.

وقد التقى أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الجبيل أمس الأول المواطنين في الجبيل اللقاء الأول الذي يعقده مع الجمهور منذ ثمانية أشهر بعد انتهاء الانتخابات البلدية.

وكانت الشفافية العنوان الأبرز في اللقاء حيث تناوب رئيس المجلس فهد المسحل ورؤساء اللجان في المجلس على طرح الاستراتيجيات والاعمال التي نفذها المجلس حتى قبيل انعقاد اللقاء. وقد قدم المسحل شرحا موجزا عن أعمال المجلس، مبينا أن المجلس رفع أكثر من 90 خطابا رسميا للجهات المعنية تنوعت ما بين مطالبات المجلس ومواطنين قدموا عددا من المقترحات.

وأكد المسحل ان المجلس أوصى بالاستغناء عن الاستشاري الهندسي المشرف على مشروعات البلدية لتدني أدائه، مشيرا أن المجلس وضع ضمن الاستراتيجيات عددا من الجوانب أهمها المشروعات والأمن والسلامة والقطاع السياحي والآثار والبيئة، وجميع هذه الجوانب نالت اهتمام المجلس. وانتقد رئيس المجلس عمل البلدية في عدد من الأحياء مثل الحمراء والخالدية، مستشهداً بمداخل الجبيل الذي أكد أنه لا يعكس قيمة المدينة، مشيرا بأن هناك عمل تكاملي بين البلدية والمجلس المحلي لتنمية وتنشيط السياحة.

وتناوب رؤساء في المجلس على الحديث للجمهور حيث تحدث رئيس لجنة المشروعات عبدالعزيز الحلاف، الذي كشف بدوره عن عدم صلاحية محطة تصريف مياه الأمطار الرئيسية في المحافظة، مبينا أنها قد تنهار في أي لحظة بعد تضرر بعض الجدران وتأكلها بشكل كبير، وأردف بأن خاطبنا البلدية وإلى الان لم نرى أي تحرك خاصة أننا مقبلين على موسم أمطار. وأضاف الحلاف ان أداء الاستشاري الهندسي لمشروعات البلدية أوقف عن العمل بعد توصية المجلس وذلك لتدني أدائه.

وأضاف الحلاف إلى ضرورة تزويد المجلس بإعلانات العقود المستقبلية وعدم اعتماد الاقل سعر معيار على حساب الجودة وهذا سيؤدي للتعثر. واشتكى رئيس لجنة الاستثمار في المجلس سعد بن فضل البوعينين من عدم تجاوب البلدية بالشكل المناسب الامر الذي يعيق عمل المجلس الاساسي، مبيناً بإن هناك فرص استثمارية كثيرة في الجبيل سيم اعادة طرحها من جديد بعد تجمديها في السابق.

وشملت تساؤلات الحضور العدد من الجوانب تركزت في تحسين الخدمات والاهتمام الحدائق ورفع مستوى كفاءة عمال النظافة والقضاء على الكلاب الضالة والاهتمام بمداخل المدينة وكذلك المحاولة لإيجاد مرسى لقوارب النزهة في المحافظة.