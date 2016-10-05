المرشح الجمهورى لنيابة الرئاسة الأمريكية يدعو إلى ضرب النظام السورى

دعا المرشح الجمهورى لمنصب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الثلاثاء إلى توجيه ضربات للنظام السورى لفك الحصار عن مدينة حلب.

قال مايك بنس خلال مناظرة تلفزيونية مع خصمه الديموقراطى تيم كاين أنه "إذا اختارت روسيا المشاركة واستمرت فى المشاركة فى هذا الهجوم الوحشى على حلب، عندها يجدر بالولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية لضرب اهداف للنظام السوري".

من جهة أخرى، اتفق شريكا المرشحين للبيت الابيض الجمهورى دونالد ترامب والديموقراطية هيلارى كلينتون على ضرورة إقامة مناطق آمنة فى حلب لحماية المدنيين. وقال كاين "إننا متفقان، أنا وهيلارى، على القول أن إقامة مناطق آمنة لنقل المساعدة الانسانية بما يتفق مع قرار (الامم المتحدة) عام 2014 سيكون أمرا جيدا جدا".

وتشن قوات النظام السورى هجوما للسيطرة على الأحيار الشرقية من مدينة حلب (شمال) التى تسيطر عليها الفصائل المعارضة، مدعومة من غارات جوية كثيفة تشنها الطيران الروسى.

كذلك نأى بنس بنفسه خلال المناظرة عن تصريحات دونالد ترامب حول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعدما أثار المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية جدلا فى مطلع سبتمبر إذ اعتبر أن الرئيس الروسى كان "زعيما أكثر بكثير مما كان عليه رئيسنا (باراك أوباما)".

وقال مايك بنس بهذا الصدد "حين نقول أنا ودونالد ترامب أنه فى ما يتعلق بسوريا، وأيران، وأوكرانيا، كان زعيم روسيا أقوى على الساحة العالمية من هذه الإدارة، فان هذا واقع أليم. ليس دعما لفلاديمير بوتين. أنه تنديد بقيادة هيلارى كلينتون وباراك أوباما الضعيفة والعاجزة"، واصفا النظام الأمريكى بانه متفوق على نظام روسيا "الفاسد".