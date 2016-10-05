برنامج غذائى لطلبة المدارس يجنبهم زيادة الوزن.. 3 وجبات و"سناكس"

زيادة الوزن من أكبر العوائق التى تواجه طلبة المدارس، مما يتسبب ذلك فى شعور بالخمول وصعوبة فى الحركة تؤثر على مستوى التحصيل الدراسى وتكون عقبة فى طريق التفوق.

ويقول أخصائى التغذية مايكل مكرم: "من الأسباب الرئيسة التى تؤدى سمنة الأطفال تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والهروب من أكل البيت واللجوء إلى الأكلات السريعة، التى يجب على الأم التصدى لها بكل ذكاء وتعويضها بأكلات صحية وغنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم والمساعدة على حرق الدهون".

ويضيف "مايكل": "يجب على الأم ألا تغفل عن حالة طفلها المرضية المرتبطة بالتاريخ العائلى للإصابة بالسمنة، الاضطرابات النفسية، الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر، المتلازمة الأيضية، ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، الربو، اضطرابات النوم، الاضطرابات السلوكية والتعليمية، الاكتئاب، لأن كلها عوامل تؤدى على زيادة الوزن وأحيانا يسبب سمنة مفرطة".

ويقدم "مايكل مكرم" برنامجا غذائيا متكاملا يناسب طلبة المدارس:

- وجبة الأفطار:

كوب حليب قليل الدسم - شريحة توست قمح كامل أو ربع رغيف بلدى - قطعة جبنة قليلة الدسم ويفضل قريش أو بيضة مسلوقة، ويمكن يكون هناك اختيار آخر 4 ملاعق فول يضاف إليهم ملعقة زيت زيتون وعصير ليمون.

- وجبة سناكس:

بعد وجبة الإفطار بساعتين يمكن تناول كوب حليب خالى الدسم أو ثمرة فاكهة كبيرة أو كوب زبادى خالى الدسم.

- وجبة الغداء:

5 ملاعق مكرونة إسباجتى أو عادى - صوص طماطم باللحمة المفرومة، بالإضافة إلى طبق سلطة خضراء صغير - طبق خضار مسلوق مكون من جزر وبروكلى وكوسة - 100 جرام اللحوم.

وجبة سناكس:

نصف كوب فشار بدون دهون أو كوب عصير طبيعى.

وجبة العشاء:

شريحة توست أو ربع رغيف بلدى - شريحة جبنة شيدر قليلة الدسم أو قطعة جبنة قريش – ثمرة خيار أو طماطم.