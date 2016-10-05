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2 مليار جنيه خسائر القابضة لـ"الكهرباء" خلال العام المالى الماضى

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2 مليار جنيه خسائر القابضة لـ"الكهرباء" خلال العام المالى الماضى 2 مليار جنيه خسائر القابضة لـ"الكهرباء" خلال العام المالى الماضى

>كتبت رحمة رمضان

كشفت مناقشات الجمعيات العمومية للشركة القابضة لكهرباء ، برئاسة المهندس جابر الدسوقى، مع شركات توزيع الكهرباء الـ9، وشركات الإنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء عن خسائر فى ميزانية العام المالى 2015/2016 بلغت ما يقرب من 2 مليار ومليون جنيه.

 

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من جمعيتها العمومية لمراجعة ميزانيات شركات توزيع وإنتاج الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء الخميس الماضى، وذلك على مدار أسبوع الماضية لعقد جمعية عمومية لكل شركة على حدى.

 

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار ومليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع وسيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.


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مصر 365

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