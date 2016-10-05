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«محلي الخرج» يستعرض نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مترو وميناء جاف

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ترأس محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أمس، اجتماع المجلس المحلي في دورته الأولى للعام الجاري، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.

وأوضح سكرتير المجلس المحلي سعد بن مشحن الحربي، أن المجلس يناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: تحديد موقع لنشاط الاستثمار التعديني، وتحديد موقع بين مركز العين وماوان يتم توفير الخدمات لخدمة المراكز المتناثرة والطريق الجديد الرياض -الحوطة، وعرض ما ورد من رئيس مركز الدلم بخصوص تنمية بعض المراكز والقرى، وعرض مقترح صالح العسكر حول وادي وثيلان، وكذلك عرض مقترح رئيس المجلس البلدي د. مصلح العنزي حول أسر الشهداء، وعرض موضوع ضوابط إعداد وتنظيم الحفلات والمناسبات الطارئة، كما تم عرض نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مترو، وإنشاء ميناء جاف، وإنشاء حاضنات أعمال، وإنشاء وادي الخرج للتقنية، وربط المدينة الصناعية بالسكك الحديدية بعد تحويلها لمدينة إقتصادية، واتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة.

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