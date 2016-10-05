ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر قبل ترويجه بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

ونجحت الحملات فى ضبط " ع ع ع " 43 سنة، أمين مخزن جملة، بمنطقة بولاق، وعثر داخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية وزنت (5 طن سكر ) مجهول المصدر ، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .