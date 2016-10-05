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أخبار سوريا..714 بلدة انضمت إلى الهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية

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أخبار سوريا..714 بلدة انضمت إلى الهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية أخبار سوريا..714 بلدة انضمت إلى الهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية

>موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد البلدات السورية التى انضمت إلى الهدنة بلغ 714 بعد توقيع اتفاق مع ممثلى 5 بلدات فى ريف اللاذقية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف المركز الروسى للمصالحة بين أطراف الأزمة السورية- فى بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية، طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة الثلاثاء أن عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة على حاله 69 مجموعة، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة بشأن الانضمام إلى الهدنة مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة فى معضمية الشيخ بريف دمشق وجماعات معارضة مسلحة فى ريف حمص وحلب والقنيطرة.

وأضاف أنه رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 51 خرقا لنظام وقف إطلاق النار، 33 منها فى ريف حلب و12 فى دمشق و6 فى حماة.

وأوضح البيان، أن جماعات مسلحة كانت أعلنت انضمامها إلى عملية وقف الأعمال العدائية قصفت بالهاون والأسلحة الخفيفة مخيم عين النيرب فى ريف حلب وحى المشارقة ومطار النيرب فى مدينة حلب بالإضافة إلى السفارة الروسية فى دمشق.


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