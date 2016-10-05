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ضبط 88 طن أرز محجوبة عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 88 طن أرز محجوبة عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط 88 طن أرز محجوبة عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 88 طن أرز تم حجبها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.

 

وكانت مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، شنت حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب مخزن لتجارة الحبوب بقرية المسين مركز الدلنجات لحيازته كميه وقدرها 43 طن أرز شعير بالمخزن الخاص به، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم.

 

كما تم ضبط صاحب مخزن لتجارة الحبوب بقرية المسين مركز الدلنجات لحيازته كميه وقدرها 25 طن أرز شعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعو وتحرر المحضر اللازم.

 

وضبطت الحملة صاحب مخزن لتجارة الحبوب بقرية المسين مركز الدلنجات لحيازته كمية وقدرها 10 أطنان أرز شعير بالمخزن الخاص به، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.

 

بينما تم ضبط صاحب مخزن لتجارة الحبوب بعزبة جميل المقرحى مركز الدلنجات لحيازته كميه وقدرها 10 أطنان أرز شعير بالمخزن الخاص به، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم.

 

وتم ضبط صاحب محل عطارة بمدينة أبو حمص لحيازته وعرضه منشطات جنسية بدون بيانات وعلامات تجارية حيث تم ضبط عدد (10) علب، وتحرر المحضر اللازم.


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