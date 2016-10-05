دراسات لتطوير الإسكان بالمشاعر المقدسة وزيادة الطاقة الاستيعابية حتى عام 2040م

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة امس بمحافظة جدة، ورشة عمل بعنوان (احتياجات وخطط تطوير المشاعر المقدسة) بحضور ممثلي 11 جهة حكومية وعدد من المستشاريين والمختصين.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة د. هشام الفالح أن انعقاد هذه الورشة يأتي لمراجعة نتائج أعمال العام الماضي، والمشروعات التي نفذتها الهيئة، والعمل على إعداد برنامج زمني لأولويات المشروعات المطلوب تنفيذها لهذا العام.

وكانت ورشة العمل التي أقامتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد شملت طرحا لعديد من اوراق العمل والمشروعات المقدمة من بعض الجهات والمكاتب الاستشارية حيث شملت عرضا للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة، إضافة الى مجموعة من الدراسات والمخططات المطروحة لتطوير الإسكان بالمشاعر المقدسة وزيادة الطاقة الاستيعابية حتى عام 2040م من خلال البناء على سفوح الجبال وتطوير الخيام في وسط وادي منى واستخدام الخيام المتعددة الادوار بعموم المشاعر المقدسة مع تظليل حركة النقل للمشاة والمركبات وتهيئتها بكافة الخدمات والمرافق وتظليلها مع توفير طرق وانفاق للخدمات.

وفي نهاية ورشة العمل، نقل الفالح تأكيدات سمو رئيس الهيئة بشأن جدولة المشروعات المهمة يتم الرفع بطلب الموافقة على تنفيذها بعد الأخذ في الاعتبار جميع المداخلات والمقترحات المقدمة من الجهات المشاركة دون إغفال لأي جانب، وأن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين عموم الجهات في جميع المراحل حتى يتم تنفيذ تلك المشروعات بشكل تكاملي.