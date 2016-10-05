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خـادم الحـرمين استعـرض مع رئيس المـالـديـف العلاقات ومستجدات الأحداث الإسلامية والدولية

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث على الساحتين الاسلامية والدولية.

وكان خادم الحرمين استقبل، رئيس المالديف. كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض. وقد أقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريماً لرئيس المالديف، والوفد المرافق له. واستقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة أمس، وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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