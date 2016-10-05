بالصور..ضبط 290 طن أرز شعير بمخازن بغرض حجبها عن الأسواق بكفر الشيخ

تمكنت حملة مباحث التموين ومديرية التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس المباحث المديرية، والمقدم إسلام بدوى رئيس مباحث المديرية، من ضبط ٢٩٠ طن أرز شعير بمخازن لحجبها عن الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٥٠ طن أرز شعير بمخزن "م.أ"، ٥٢ سنة، تاجر غلال بقرية الحد تابعة لمركز الحامول، وضبط ٦٠ طن أرز شعير، بمخزن "م.م.أ" ٥٥ سنة، تاجر غلال بقرية علام التابعة لمركز الحامول، وتم ضبط ٣٠ طن أرز شعير بمخزن "ك.ع.ع" ٥٦ سنة، تاجر غلال أرز بقرية علام التابعة لمركز الحامول.

كما تم ضبط ٢٠ طن أرز شعير بمخزن "ع. م. ى"، ٤٧ سنة صاحب فراكة أرز شعير بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض، وضبط 30 طن أرز شعير بحوزة "أ.أ.م"، ٥٠ سنة صاحب فراكة أرز شعير بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، بغرض حجب أرز شعير عن التداول بالأسواق.

تحررت المحاضر اللازمة وتحررت المحاضر أرقام ٣٣٦٤٥ جنح مركز الحامول، و٣٣٦٤٤ جنح مركز الحامول، و٢٥٩٤٧ جنح مركز الرياض، و٢٥٩٤٨ جنح مركز الرياض، وجارى العرض على النيابة العامة.