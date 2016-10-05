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الحملة السعودية تواصل توزيع الحقائب المدرسية على أبناء السوريين بالزعتري

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الحملة السعودية تواصل توزيع الحقائب المدرسية على أبناء السوريين بالزعتري الحملة السعودية تواصل توزيع الحقائب المدرسية على أبناء السوريين بالزعتري

وزعت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري من خلال المحطة الخامسة ضمن برنامجها التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها". ويشتمل البرنامج التعليمي على توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية على أبناء اللاجئين السوريين في الأردن والبالغ عددهم 150 ألف طالب وطالبة بالتعاون مع وزراه التربية والتعليم الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية. وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن برنامج "شقيقي بالعلم نعمرها" يهدف إلى تعزيز وتنمية القدرات التعليمية لدى أبناء اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم للوصول إلى مستوى تعليمي متقدم وتكوين أساس علمي معرفي قوي يحارب الجهل ويفتح الأفق أمام أجيال المستقبل. وأشار السمحان إلى أن العمل جار لتنفيذ كامل الخطة بحيث تشمل جميع أبناء السوريين في الأردن.

فرحة طفل بحقيبته المدرسية

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