182 خبيراً من 12 دولة يبحثون أمن المعلومات والمستجدات التقنية

انطلقت أمس، أعمال ملتقى (أمن المعلومات: التحديات، الرؤى، والتوجهات) الذي تنظمه كلية أمن الحاسب والمعلومات وإدارة المؤتمرات في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في اطار برنامج عمل العام 2016م خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر2016م .

ويشارك في أعمال الملتقى (182) متخصصاً ومتخصصة من العاملين في وزارات الداخلية، والعدل، ومنسوبو الجامعات، والمراكز البحثية المتخصصة والجهات ذات العلاقة من (12) دولة هي: السعودية، الأردن، البحرين، الجزائر،السودان، قطر، مصر، اليمن، بريطانيا، ماليزيا، نيوزيلندا، تركيا.

وأوضح حسن الشهري عميد كلية أمن الحاسب والمعلومات في الجامعة، أن العالم شهد تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي ضاعف مسؤولية كلية أمن الحاسب والمعلومات في إعداد وتأهيل الدارسين فيها لتخريج المتخصصين القادرين على التعامل مع التحديات التي أنتجتها ثورة المعلومات، وكذلك الاسهام الفاعل في وضع تصورات لأمن الحاسب من خلال استضافة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات الصلة في هذا المجال.

من جهته، بين رئيس الجامعة د. جمعان رشيد بن رقوش، أن تنظيم هذا الملتقى المهم يأتي في إطار جهود الجامعة لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية والتي تلامس احتياجات واهتمامات المجتمعات العربية، ومنها موضوع أمن المعلومات الذي يحظى بالاهتمام العالمي، كما أنه يُنظم انفاذاً لخطط الجامعة الأكاديمية واعمالاً للرؤية الواقعية الطموحة لها.

وأشار د. ابن رقوش إلى أن الجامعة وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للجامعة، أولت موضوع أمن الحاسب أهمية خاصة وعناية فائقة حيث أنشأت كلية متخصصة لأمن الحاسب والمعلومات لتأهيل الكوادر العربية في هذا المجال من خلال الدراسات العليا المتقدمة.

ويسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها : تمكين نخبة من الباحثين والعلماء ومطوري برمجيات أمن الحاسب وغيرهم من العاملين في مجال أمن المعلومات، من تقديم ما لديهم من المعرفة والخبرات فيما يخص التحديات والحلول المناسبة لتأمين التطبيقات ونظم التشغيل، وتأكيد أهمية التعليم والتوعية للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة للأفراد والمجتمعات بأخطار الجرائم الإلكترونية، ومناقشة طرق العمل الجماعي لمحاربة التهديدات لأمن المعلومات من قبل الهيئات ذات العلاقة، وتبادل الآراء والخبرات وتحديد أفضل الممارسات في مجال إدارة أمن المعلومات وتأمين تطبيقات الحوسبة السحابية والأجهزة المحمولة.