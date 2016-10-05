أمانة الرياض ترصد 630 مخالفة في جولة رقابية على المطاعم والمحلات التجارية

رصدت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية المعذر 630 مخالفة متنوعة، وذلك خلال جولة رقابية شاملة قامت بها فرق البلدية مؤخراً على جميع المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والمحلات التجارية لرصد التجاوزات والمخالفات ومعالجتها.

وأكد م. مشعل السالم رئيس بلدية المعذر قيام فرق الرقابة باتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه هذه المحال والمطاعم حيث قامت البلدية بإيقاف 2034 رخصة، كما رصدت 32 مخالفة اختلاف في الرخصة عن نشاط المنشأة، 32 مخالفة استخدام الرصيف، 19 مخالفة استخدام الانوار الغازية، ورصدت 88 ملصقا دعائيا مخالفا، و100 مخالفة انتهاء رخصة البلدية، و74 مخالفة محلات تعمل بدون رخصة، و35 مخالفة سكن داخل الورش، وذلك خلال 693 زيارة قامت بهم فرق البلدية لرصد المخالفات البلدية ومعالجتها.

‏‫

أحد المحلات بعد تطبيق النظام