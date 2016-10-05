معهد الإدارة ينفذ أربع حلقات تطبيقية في مناطق مختلفة

ينفذ معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع أربع حلقات تطبيقية في كل من الرياض، وفروعه بجدة، والدمام، وأبها، ويشارك بها عدد من القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية المختلفة، وتستمر مدة كل حلقة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز الهدلق، أن هذه الحلقات تهدف إلى تنمية وتطوير العمل الإداري في مختلف القطاعات من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للمشاركين، بما يمكنهم من التغلب على المشكلات الإدارية التي تواجههم، إضافة إلى إثراء معلوماتهم وإلمامهم بما استجد في المجال الإداري.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض تنفذ حلقة "التخطيط الاستراتيجي"، وتهدف الحلقة إلى تنمية قدرات المشاركين ومهاراتهم في تصور وتصميم ووضع الخطط الاستراتيجية في المنظمات التي ينتمون إليها، ودعم ذلك بسلوك استراتيجي بصفة مستمرة، وذلك من خلال تنمية مهارات التصور والتفكير الاستراتيجي، وتنمية مهارات وضع الخطط الاستراتيجية، إضافة إلى تنمية مهارة تصميم وتسويق الخطط الاستراتيجية.

وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، تنفذ أيضًا حلقة "التخطيط الاستراتيجي" بحضور عدد من القيادات الإدارية بالمنطقة، وتستمر فعالياتها ثلاثة أيام.

وفي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، تنفذ حلقة "الإدارة تحت ضغوط العمل"، وتهدف الحلقة إلى تمكين المشارك من التعرف على مفهوم ضغوط العمل وتحديد مصادره والآثار المترتبة عليه، كما تمكن المشارك من التعرف على كيفية إدارة ضغوط العمل بكفاءة، من خلال تحديد مفهوم ضغوط العمل، وتحديد المصادر التنظيمية لضغوط العمل، وتحديد المصادر الشخصية لضغوط العمل وآثارها، إضافة إلى تحديد آثارها على الفرد وعلى المستوى التنظيمي بكفاءة وفاعلية، وتحديد كيفية إدارة تلك الضغوط.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير، ينفذ المعهد حلقة "إدارة الاجتماعات"، وتهدف الحلقة إلى تنمية مهارات المشاركين في إدارة الاجتماعات، من خلال الإعداد للاجتماعات، إدارة الاجتماعات، ومتابعة نتائجها.