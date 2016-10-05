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جامعة الإمام تنشئ مكتباً لإدارة التحول لتحقيق «رؤية 2030»

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وجه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بإنشاء مكتب لإدارة التحول بالجامعة، وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف دفع عجلة التعليم لمواكبة الرؤية التي تحمل في طياتها مستقبل الوطن والمواطن.

ويأتي توجيه مدير الجامعة، في إطار سعي الجامعة للتميز وتحقيق الإنجازات التي تتوافق وتنسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها المنشودة؛ حيث نصت على ضرورة إشراك قطاع التعليم لتحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: تعليم يسهم في دفع عجلة التنمية، وترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن، وتزويد الموطنين بالمعارف والمهارات اللازمة للتتناسب مع احتياجات سوق العمل في المستقبل، إلى جانب التوسع في خصخصة الخدمات الشبكية، وتحسين جودة الخدمات التقنية عبر تيسير الإجراءات.

يذكر أن مكتب إدارة التحول مرتبط بشكل مباشر بمدير الجامعة؛ حيث يشرف عليه د. محمود بن سليمان آل محمود المستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالجامعة، ويشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب إدارة التحول د. رياض بن صالح مكي.

وينتظر مكتب إدارة التحول في الجامعة مهام جسيمة وجبارة، تتجسد في الإشراف على الأعمال والإنجازات، واستقبال الطلبات والمبادرات والمقترحات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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