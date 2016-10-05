هيئة تقويم التعليم تستقبل وزيرة تعليم فنلندا

استقبلت هيئة تقويم التعليم وزيرة التعليم في فنلندا ساني جراهن - لاسونين والسفير الفنلندي في المملكة والوفد الرسمي المرافق لهما في مقر الهيئة بالرياض.

وكان في استقبال الوفد محافظ هيئة تقويم التعليم د. نايف الرومي، ونائبه د. صالح الشمراني، ومدير عام التعاون الدولي والاتصال والاعلام د. غادة الغنيم، ومدير عام مشروع الاختبارات الوطنية د. سجى جمجوم.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على الهيئة وأهدافها الاستراتيجية والاطلاع على مشروعاتها وبرامجها، التي ترمي إلى النهوض بالتعليم العام في المملكة وتطوير جوانبه الرئيسة.

كما قام الوفد بجولة في مقر الهيئة اطلع خلالها على مرافق الهيئة، حيث استعرض الرومي ونائبه الشمراني؛ مشروعات الهيئة التطويرية، وكذلك البرامج واللجان العاملة تحت مظلة الهيئة، كما تحدث عن طبيعة العلاقات والشراكات التي تقيمها الهيئة مع الخبراء الدوليين من فنلندا الذين تم التعاون معهم في مرحلة التأسيس بنقل معرفتهم والاستفادة من خبراتهم في التعليم حيث إن تجربة فنلندا التعليمية هي التجربة المصنفة كأفضل تعليم في العالم لعشر سنوات على التوالي.

الى ذلك ثمنت الوزيرة الفنلندية جهود الهيئة في خدمة العملية التعليمية، وتطلعت لمزيد من التعاون والاعمال المشتركة مع الهيئة.