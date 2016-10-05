هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في ورشة «يسر» للتعاملات الإلكترونية

شاركت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في ورشة العمل لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر" للمرحلة السابعة للقياس والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة عبدالرحمن العثمان، أن المشاركة في هذا البرنامج تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على استثمار التقنية بشكل كبير ومتميز لخدمة كافة افراد المجتمع الذين يريدون التعرف على الهيئة ولكل المستفيدين من خدمات الهيئة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة بتوجيه من الرئيس العام للهيئة رئيس لجنة التعاملات الالكترونية بالهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.

وافتتح الورشة مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" د. عبدالرحمن العريني، والذي أكد في كلمته اثناء الافتتاح أن قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية قد وصل إلى مرحلة عالية من الجودة والاحترافية إلى أن أصبح يضاهي في منهجيته المقاييس العالمية المماثلة، مشيراً إلى أن مخرجات القياس تحظى بمتابعة من قبل قيادات هذه البلاد حفظها الله على مختلف المستويات.

وأضاف انه بعد عقد الورشة سيتم ادخال المعلومات الخاصة بالقياس السابع للتحول للتعاملات الالكترونية الحكومية والمقرر خلال الفترة من 26/12 إلى 26 صفر 1438هـ، وتشمل أولا مراحل القياس، حيث يتم تعبئة استبيان من قبل الهيئة بعد حضور الورشة مباشرة، ثم يقوم عضو مختص من الفريق الوطني لقياس التحول بزيارة الى الهيئة خلال شهر ربيع الاول القادم 1438هـ للاطلاع على ما تم انجازه ولتقديم الاستشارات المناسبة، ولمناقشة الاستبيان والتأكد من دقة البيانات، ثم القيام بزيارات ميدانية لمركز تقنية المعلومات ومواقع تقديم الخدمة للمستفيدين.