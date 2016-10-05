الرياض: انضمام 15 مدرسة جديدة إلى برنامج «التطوير»

عقدت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض لقاءها الأول للعام الدراسي الجاري مع مطلع العام الهجري الجديد ١٤٣٨مع قادة مدارس تطوير للمرحلة الثالثة.

وكان الهدف من عقد اللقاء توقيع عقود الشراكة مع مدارس المرحلة الثالثة المنضمة لبرنامج تطوير المدارس وعددها 15 مدرسة ليصبح مجموع مدارس تطوير بعد هذا التوسع 45 مدرسة شملت المراحل الدراسية الثلات.

وأوضح مدير الوحدة سعد بن عبدالله العباد أن هذا اللقاء تضمن التعريف ببرنامج تطوير، وبالشراكة المجتمعية وببطاقة قياس وتحسين الأداء الذي يقيس مخرجات تطبيق البرنامج في مدارس تطوير.

وفي نهاية هذا اللقاء تم تكريم مدارس تطوير السابقة على جهودهم في تنفيذ وتفعيل برنامج تطوير المدارس، كما تم تكريم الرعاة لهذا اللقاء.