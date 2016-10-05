مختار نوح: أغلب مراجعات التيار الإسلامى غير حقيقية والانشقاقات ضربت صفوفه

قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن التيار الإسلامى يسعى للعودة إلى المشهد السياسى من باب المراجعات، خاصة أن هناك أفراد داخل هذا التيار أصبحوا ينشقون عنه خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن أغلب دعوات المراجعات غير حقيقية.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن حزب النور يسعى لقيادة عملية المراجعات خاصة أن الحزب يرى نفسه يخسر خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذه الدعوات للمراجعات لن تنجح، ولن ينضم لها الكثيرون.

كان شريف طه المتحدث باسم حزب النور، قد قال إن أغلب أزمات "الحركات الإسلامية" فى تجربة "الربيع العربى"، نشأت من غياب التقدير السليم للموقف وموازين القوى، وهو ما أنتج قراءة مختلة للواقع، تسببت فى عدم استثمار الفرص المختلفة.