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طالبة بالفجيرة تسقط من الطابق الأول في مدرستها وتتعرض لكسور

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طالبة بالفجيرة تسقط من الطابق الأول في مدرستها وتتعرض لكسور طالبة بالفجيرة تسقط من الطابق الأول في مدرستها وتتعرض لكسور

اطمأن معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، على سلامة الطالبة المواطنة (آ.ح. العبدولي)، في الصف التاسع التي سقطت من الطابق الأول في مدرسة لبابة بنت الحارث للبنات بمنطقة البدية التابعة لمنطقة الفجيرة التعليمية، وتعرضت لكسور وإصابات عدة، بعد أن فقدت توازنها في أثناء وجودها على حافة حائط إسمنتي.

ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها في «تويتر»، أن معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم يتابع شخصياً، وأولاً بأول، الإجراءات الخاصة بعلاج الطالبة والخدمات الصحية المقدمة لها، متمنياً للطالبة الشفاء العاجل، ويؤكد أن سلامة الطلبة أولوية، مشدداً على حرص الوزارة على ضمان وتوفير متطلبات الأمن والسلامة في المدارس.

وتفصيلاً؛ تلقت غرفة العمليات في شرطة الفجيرة في تمام الساعة 9:55 صباحاً، بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف الوطني إلى موقع المدرسة، ليتم نقل الطالبة المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى خورفكان الأقرب إلى المنطقة، حيث مازالت الطالبة تتلقى العناية والرعاية الطبية اللازمة.

وتابعت منطقة الفجيرة التعليمية الحادث منذ لحظة وقوعه للاطمئنان عن حالة الطالبة ووضعها الصحي، كما باشرت القيادة العامة بشرطة الفجيرة تحقيقاتها للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الطالبة.

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