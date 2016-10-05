حمدان بن راشد يعتمد تنفيذ مشروع سكن المسعفين

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية إنشاء 5 بنايات سكنية بارتفاع أرضي و3 طوابق بكلفة 128 مليون درهم ضمن مجمع سكني متكامل لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة ورسان 3 ، وذلك في إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية للدوائر الحكومية بأفضل وأرقى معايير الخدمات، ومن منطلق التعاون المشترك بين بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن المشروع يضم بنايتين سكن عائلات، و3 بنايات سكن أفراد بحيث تؤمن البيئة المثالية السكنية والخدمية لموظفي المؤسسة "المسعفين، الإداريين، السائقين"، ويتكون سكن العائلات من 48 شقة منها 10 شقق غرفة وصالة مع غرفة خادمة، و32 شقة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة، و3 شقق ثلاث غرف وصالة مع غرفة خادمة.

مساحات

ويتكون سكن الأفراد من 284 غرفة سكنية، والمساحة الطابقية الإجمالية للمشروع هي 31000 متر مربع، وتم مراعاة كافة وسائل الراحة والترفيه للموظفين والتي من ضمنها توفير حمامي سباحة مع كامل الخدمات الملحقة بهما من "جيم، وساونا، وغرفة بخار، وتبديل ملابس"،وذلك بشكل منفصل في كل من سكن العائلات والأفراد، كما تم توفير ملعبين خارجيين ومناطق خضراء خارجية ومنطقة لعب أطفال.

وقد تم تطبيق كافة معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة في المشروع من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتشطيبات عالية الجودة تراعي الاستخدام الداخلي للمشروع، وتم مراعاة الخصوصية في التصاميم الداخلية للشقق وتطبيق أرقى التشطيبات المتميزة للفراغات والممرات الداخلية في المبنى، وتصميم واجهات المشروع بأسلوب حديث وراقٍ.