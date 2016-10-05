«تنفيذي الشارقة» يناقش التطوير الحضري لمواقع في الإمارة

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مقترحات دائرة التخطيط والمساحة حول التطوير والتجديد الحضري لعدد من المواقع في الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه ضمن جهود الدائرة وبالتعاون مع الجهات المختصة تأتي خطط التطوير الحضري لمواكبة التطور العمراني للمناطق وتقديم أفضل الحلول لتحسين المظهر العام. وتضمنت المقترحات عددا من التوصيات التي من شأنها دعم عملية التطوير والتنمية، ووجه المجلس بعد مناقشة تلك التوصيات برفعها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة مطار الشارقة الدولي وجامعة الشارقة بشأن وضع خطة تدريبية متكاملة وأوضح علي سالم المدفع رئيس مطار الشارقة الدولي أن المذكرة تؤطر لسبل التعاون والتكامل المجتمعي بين الجهات والمؤسسات.