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تطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي على 3 جهات

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تطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي على 3 جهات تطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي على 3 جهات

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (52) لسنة 2016 بشأن تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي على موظفي بعض الجهات الحكومية في دبي.

ونصّ القرار على تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين لدى ثلاث جهات حكومية هي: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة التشريفات والضيافة، إضافة إلى هيئة دبي للطيران المدني.

ويُسكَّن موظفو الجهات الحكومية المُشار إليها، وفقاً للقرار، على الفئات والدرجات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه، وذلك بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ووفقاً للقواعد والإجراءات المرعِيّة في هذا الشأن، ودون المساس بحقوقهم المُكتسبة، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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