محمد بن زايد يبحث التعاون العسكري مع أستراليا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوجه التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية مع أستراليا وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في المعمورة بأبوظبي كريستوفر باين وزير صناعة الدفاع الأسترالي الذي يقوم بزيارة للبلاد حالياً.

تطوير

ورحب سموه بالوزير الأسترالي وبحث معه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومتينة.

ونقل كريستوفر باين في بداية اللقاء تحيات مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء الأسترالي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته ولشعب لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والتطور.

من جانبه حمل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وزير صناعة الدفاع الأسترالي نقل تحياته لرئيس الوزراء الأسترالي وتمنياته لأستراليا وشعبها الصديق مزيداً من الرخاء والتقدم والتطور.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في كافة المجالات وخاصة الصناعات العسكرية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين من أجل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات وأستراليا والتي تشهد تطوراً مطرداً وأهمية التنسيق والتشاور بينهما لتفعيل جوانب التعاون في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الأستراليين.