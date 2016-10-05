سموه: الإمارات حريصة على حماية الأطفال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم والمساعدة لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» في مساعيها لإنقاذ حياة الأطفال وحماية صحة الإنسان عموماً، مشيراً سموه إلى أن تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات كفيل بأن يحقق أثراً إيجابياً مهماً بتوفير بداية صحية لحياة الأطفال حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في المعمورة بأبوظبي الدكتورة نغوزي اوكونجو ايويالا رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

واطلع سموه خلال اللقاء من الدكتورة نغوزي اوكونجو ايويالا على البرامج والجهود التي تنفذها منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين من أجل إنقاذ حياة الأطفال في العديد من الدول الفقيرة وأهم الحلول والأفكار التي من شأنها أن تعزز دور المنظمة في تنفيذ خططها بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الصحية العالمية لتأمين التمويل المستدام وضمان إمدادات كافية من اللقاحات للأطفال المحتاجين حول العالم. واستعرض اللقاء التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات العربية ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

من جانبها أشادت رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود المنظمة الذي كان له الأثر الإيجابي والفاعل في تنفيذ العديد من البرامج الوقائية خاصة فيما يتعلق بتقديم اللقاحات للأطفال المحتاجين الأمر الذي اسهم في الحد من تدهور الأوضاع الصحية في العديد من المجتمعات الفقيرة. وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية والخيرية العديدة حفزت الكثير للمشاركة والمساهمة في الأعمال والبرامج التي تقوم بها منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لرئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.