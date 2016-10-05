محمد بن راشد: أفكار الشباب رائعة وتنفيذها سيكون بأيديهم

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أكثر ما يسعد سموه، لقاء شباب وشابات مجتمعين لمناقشة أفكار تخدم وطنهم، واصفاً سموه أفكارهم بأنها رائعة.

وأوضح سموه أن أجندة الشباب خطة وطنية لريادة الأعمال، يشارك فيها أكثر من 67 مؤسسة معنية بريادة الأعمال تعمل بتناغم للريادة برواد الأعمال الشباب.

تفاؤل

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع شباب الإمارات في خلوة الشباب، أكثر ما يسعدني ويجعلني أتفاءل لقاء شباب وشابات مجتمعين لمناقشة أفكار لخدمة وطنهم»، مضيفاً سموه: «أفكار الشباب رائعة، وأطلقنا أجندة الشباب وأكدت لهم بأن تنفيذها سيكون بأيديهم، وسأكون أنا وفريق عملي معهم».

خطة

وتابع سموه: «استمعت للكثير من الأفكار والمبادرات في خلوة الشباب، والهدف اليوم وضع خطة طويلة المدى لتفعيل وتمكين وتعزيز دور الشباب في كل المجالات».

وقال سموه:«تشمل أجندة الشباب خطة وطنية لريادة الأعمال، يشارك فيها أكثر من 67 مؤسسة معنية بريادة الأعمال تعمل بتناغم للريادة برواد الأعمال الشباب، وتشمل الأجندة تطوير مراكز شبابية استراتيجية وتخصصية لتبادل المعرفة والخبرات في كل القطاعات، إضافة لمجالس شبابية في إمارات الدولة ووزاراتها» .

وقال سموه: «في آخر تغيير وزاري هو الأكبر في تاريخ الإمارات، قلنا إن هدفنا بناء تنمية تستشرف المستقبل وتحقق سعادة المجتمع ويقودها الشباب، واليوم ننفذ».

أحمد بن بيات:دور مهم للشباب في تحقيق التنمية المستدامة

وجه أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة دو، خطاباً لشباب دولة الإمارات تحدث فيه عن دور الشباب في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على الدور الريادي الذي تتمتع به الإمارات، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «خلوة الشباب» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نشاط

وحض بن بيات في كلمته لشباب الدولة على العمل يداً بيد واستغلال الفرصة المتاحة أمامهم بالعمل على تعزيز حضورهم وتفعيل نشاطاتهم لتقديم صورة مشرفة للشباب الإماراتي، مسلطاً الضوء على أهمية الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يقدمها الشباب في عملية تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها دولة الإمارات في مختلف قطاعاتها وميادينها.

تكامل

وقال أحمد بن بيات: «نحن في دو نقدّر المشاركة في هذا الحوار الوطني البنّاء كممثّل للقطاع الخاص، فدور الشباب جزء من منظومة تكاملية يعمل فيها الأفراد مع القطاعين العام والخاص بتناغم وتكامل، وحققت العديد من المبادرات الرائدة والناجحة في الدولة، ومشاركتنا امتياز نفخر بها كشركة شابة وذات هوية نابضة بالحياة، لأننا نؤمن بأن الشباب هم الفئة التي تمتلك الطاقة الفكرية والجسدية في المجتمعات. دبي - البيان