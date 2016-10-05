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ضبط صاحب معمل ألبان بحوزته 710 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر فى المنيا

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ضبط صاحب معمل ألبان بحوزته 710 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر فى المنيا ضبط صاحب معمل ألبان بحوزته 710 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر فى المنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث ، من ضبط صاحب معمل بدون ترخيص، وبحوزته 710 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر، وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد  عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط "م.ع"، 40 سنة، صاحب معمل ألبان بدون ترخيص من مطاى لإدارته معمل ألبان بدون ترخيص وحيازته جبن بدون بيانات، وتقليد علامات تجارية.

 

وبتفتيش المعمل تم مصادرة 450 كيلو قشطة مجهولة المصدر، و 260 كيلو جبن بيضاء مجهولة المصدر، 5 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم استخدام فى غير الغرض، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر  عن الواقعة المحضر رقم 8398 جنح مركز مطاى لسنة 2016.

 

كما صادرت مديرية التموين بالمنيا بالتعاون مع مباحث التموين 3.500 طن مكرونة مجهولة المصدر، فى حملة تموينية تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

 

وتمكنت مديرية التموين من إلقاء القبض على "أحمد.ا.ع.ع"، 34 عامًا، مسئول عن مخزن مواد غذائية بشارع "بين الجناينى"، بمنطقة أبو هلال الكائنة بمدينة المنيا، والمقيم بذات المنطقة، وذلك لحيازته سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وتم مصادرة "3.500 طن مكرونة مجهولة المصدر، 60 كيلو خل غير صالح للاستهلاك الآدمى"، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 19180 جنح قسم المنيا لسنة 2016.


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