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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهنى

كنت تشك فى ذاتك وتقلل من قدراتك الخاصة فلا يجب أن تسيطر عليك تلك الحالة أكثر من ذلك، وحاول الاتصال مع الآخرين على مستوى أعمق.

 

على الصعيد العاطفى

عليك الاهتمام بعلاقتك بشريك الحياة وجعلها أكثر حيوية لانشغالك فى حياتك المهنية فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى

قد يغلب عليك التعب خلال النهار، ولكن لا تتوتر لذلك واحرص على شرب العصير الطازج بدلا من المشروبات التى تحتوى على الكافيين.

 

توقعات علماء الأبراج

عليك أن تكون قادرا على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.


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مصر 365

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