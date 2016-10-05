أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

>

على الصعيد المهنى ..

ستكسب أموال كثيرة خلال الفترة المقبلة، كما أن أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، خصوصاً بعد هذا المجهود الذى بذلته مؤخراً.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية ليست على ما يرام، حاول أن تتفهم ما يدور فى ذهن الحبيب، الفتور كان يسيطر على علاقتكما فى الفترة الماضية، لذا عليك الآن أن تعيدها إلى سابق عهدها.

 

على الصعيد الصحى..

القليل من ممارسة الرياضة يومياً يساعد على التخلص من الوزن الزائد، كما أن عادات الطعام السيئة سيكون لها تأثير سئ على صحتك بعد فترة طويلة، لذا عليك أن تتوقف عنها الآن.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من الممكن أن تكون الفترة المقبلة ليست جيدة على مستوى العمل والعائلة، ولكن هناك الكثير من الأحداث التى تساعدك على تخطى الأزمات جميعها ببراعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى