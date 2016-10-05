برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى ..

ستكسب أموال كثيرة خلال الفترة المقبلة، كما أن أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، خصوصاً بعد هذا المجهود الذى بذلته مؤخراً.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية ليست على ما يرام، حاول أن تتفهم ما يدور فى ذهن الحبيب، الفتور كان يسيطر على علاقتكما فى الفترة الماضية، لذا عليك الآن أن تعيدها إلى سابق عهدها.

على الصعيد الصحى..

القليل من ممارسة الرياضة يومياً يساعد على التخلص من الوزن الزائد، كما أن عادات الطعام السيئة سيكون لها تأثير سئ على صحتك بعد فترة طويلة، لذا عليك أن تتوقف عنها الآن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من الممكن أن تكون الفترة المقبلة ليست جيدة على مستوى العمل والعائلة، ولكن هناك الكثير من الأحداث التى تساعدك على تخطى الأزمات جميعها ببراعة.