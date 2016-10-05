برج القوس حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تسير بشكل روتينى أكثر من المسموح به، عليك التفكير فى أمور مختلفة وتطوير طريقة عملك، حتى لا تصل إلى مرحلة الملل، حاول إنجاز مشروعاتك الخاصة المؤجلة، لا تخجل من المطالبة بحقوقك.

على الصعيد العاطفي:

عدم شعورك بالأمان مع شريك حياتك ومخاوفك المستمرة من تركك فى منتصف الطريق يمكن أن يجعل العلاقة أسوأ مما تخشاه، لذلك وازن أمورك مع شريكك، وإذا كان يريد مساحة لبعض الوقت فعليك التخلى عن حب السيطرة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

خوفك الدائم من زيارة الطبيب وإظهارك عدم الاكتراث لصحتكم بدأ بالفعل فى التأثير عليك، لا تنتظر أن تسوء صحتك لأقصى حد من أجل طلب المساعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

مواليد برج القوس أذكياء للغاية وقادرين على التنوع لذلك الفترة القادمة ستشهد نقلة فى حياتك المهنية.