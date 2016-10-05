برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

كثرة العمل والضغط من جهات مختلفة يجعلك تشعر بالضيق فأنت شخص ترفض القيود بكافة أنواعها، لذلك عليك البحث عن طرق للعمل بقدر من الراحة، كما عليك تنظم وقتك بشكل أفضل.

على الصعيد العاطفي:

عدم حبك للالتزام ورغبتك الدائمة فى الحرية المطلقة تجعل الطرف الآخر يشعر بعدم الأمان وهو ما ينعكس على ردود أفعاله، إذا كنت تشعر بمشكلات فى العلاقة عليك التحدث فيما تشعر به، ولا تلجأ للحل الوسط الذى يضع شريكك فى حيرة من موقعه فى حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تحتاج للاهتمام أكثر بصحتك خلال الفترة القادمة والبعد قليلا مما يرهقك بدنيا ونفسيا، وزيارة الطبيب ستفيدك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

هناك الكثير من الصعاب التى ستمر بها خلال الوقت الحالى ولكن فى النهاية ستسير أمورك بشكل جيد للغاية فقط عليك الصبر.