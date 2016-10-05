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لمرضى القولون العصبى.. 6 نصائح قبل عمل "رجيم"

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لمرضى القولون العصبى.. 6 نصائح قبل عمل "رجيم" لمرضى القولون العصبى.. 6 نصائح قبل عمل "رجيم"

>كتبت رانيا سعد الدين

يعانى أغلب مرضى القولون العصبى من زيادة الوزن نظراً لعدم قدرة الجسم على التخلص من الفضلات بشكل منتظم واحتباس السموم فى الجسم، وعند القيام بعمل يزداد الوضع سوءا، لأنه بسبب الأنظمة التى تفتقد لكثير من العناصر الغذائية الداعمة لعمل القولون بكفاءة.

 

ويقول أخصائى التغذية محمود عفيفى: "القولون لا يعتبر مرضا بالمعنى المفهوم لأغلب الأشخاص، ولكنه متلازمة تظهر أعراضها عندما لا يمتثل المريض للتعليمات الطبية الواجب عليه اتباعها، ويكون مريض القولون العصبى مظلوما فى كثير من الأحيان عندما يقرر عمل رجيم لخفض وزنه، لذلك يجب عليه أن يستشير طبيب تغذية حتى ينصحه بالأطعمة التى تتناسب مع حالته، وتؤدى إلى نتائج مرضية، فمن المعروف أن أغلب مرضى القولون العصبى لا يستطيعون خفض أوزانهم بسهولة"، ولذلك يجب عليهم اتباع النصائح التالية:

 

1- مرضى القولون العصبى يجب أن يكون نصف طعامهم فى الأنظمة الغذائية من الخضراوات والفواكه الطازجة والمجففة لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التى تعزز عمل القولون العصبى.

2- الابتعاد عن تناول البقوليات مثل "الفول، الحمص، الفاصوليا البيضاء"، وفى حالة تناولهم يجب تعرضهم للطهى أكثر من المعتاد ليسهل هضمهم.

3- الابتعاد عن المعلبات لاحتوائها على مواد حافظة تزيد الوزن وتثير القولون العصبى بشكل كبير.

4- تناول الشوفان، البرغل، الأرز البنى ضمن الوجبات الغذائية لاحتوائها على مواد تجعل حركة القولون هادئة ومنتظمة.

5- شرب الماء على مدار اليوم، ويمكن خلطة بقطرات الليمون أو النعناع.

6- كوب الزبادى منزوع الدسم مرة فى اليوم سواء صباحا أو مساء يعزز عمل المعدة بفضل البكتيريا الموجودة فى اللبن، والتى تحمى المعدة من الحموضة العالية وتعالج متلازمة القولون العصبى.


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