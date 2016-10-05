حصرياً: شاهدوا كواليس كليب "عم بحكي مع حالي" لـ نوال الزغبي

تستعد النجمة نوال الزغبي لعرض كليب "عم بحكي مع حالي" مساء اليوم في الساعة السادسة بتوقيت السعودية، عبر قناة شركة "لايف ستايلز ستديوز" على اليوتيوب، على أن يعرض الأسبوع المقبل على شاشة MTV.

وينتظر محبّو نوال بفارغ الصبر الإفراج عن الكليب، الذي صوّر الشهر الماضي في رومانيا، تحت إدارة المخرج جو بوعيد الذي سبق وصوّرت معه نوال أغنية "يا جدع".

يذكر أن الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان جان صليبا وقد صدرت قبل شهر ونصف وحظيت بأصداء إيجابية.

وقد حصلت "سيدتي نت" على صورة حصرية من الكليب قبل عرضه.

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