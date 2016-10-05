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بالفيديو: توم كروز ينتقم من الجميع في Jack Reacher: Never Go Back

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الثلاثاء 04-10-2016 18:43

أيام قليلة تفصلنا عن العرض الأول لأحدث أفلام النجم توم كروز، الذي يعود يوم 21 اكتوبر الجاري بالجزء الثاني من فيلمه "Jack Reacher: Never Go Back" ، ولهذا طرحت الشركة المنتجة تريلر جديداً يكشف المزيد من التفاصيل المثيرة حول عودة كروز للانتقام من الجميع بعد صمت أربع سنوات!!

الفيلم تدور أحداثه حول جاك الذي يعود إلى مقر وحدته القديمة ليجد قائده تم القبض عليه كما يتهم بعدة جرائم للقتل وتتوالى الأحداث حيث يحاول جاك كشف الحقيقة ليكتشف أن المؤسسة العسكرية الأمريكية هي التي دبرت كل هذه الأحداث.
يشارك ببطولة فيلم "Jack Reacher: Never Go Back" توم كروز وكوبي سمولدرز روربرت نيبر والديس هودج ودانيكا ياروش وتيري ويبلر ومن تأليف ريشارد وينك ومن إخراج أدوارد زويك الذي شارك في التأليف أيضا ، ووضع موسيقى الفيلم جيمس نيوتن هوارد.

يذكر أن الجزء الأول من "جاك ريتشر" أخرجه كريستوفر ماكويري وقام ببطولته توم كروز كرجل بوليس حربي يواجه المحامية روزاموند بيك في محاولة لإنقاذ أحد القناصين من عقوبة الإعدام، وحقق الفيلم 218 مليون دولار فقط على مستوى العالم بما فيهم 80 مليون دولار في الولايات المتحدة.

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سيدتي

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