نداء شرارة تؤكد لـ"سيدتي نت" في حفل سمبلي وومن: لن أتخلى عن حجابي

رعت الأميرة عالية الطباع حفل عشاء سمبلي وومن الخامس SiMPLY WOMEN الصحي الذي نظمه ( نيوتري سنتر – nutri center) للتغذية العلاجية في حديقة فندق الماريوت بإشراف مديرتيه الدكتورة أمل حداد ودانة بردقجي – أخصائيتيّ التغذية العلاجية ،وبرعاية خاصة من "مجلة سيدتي" إستمراراً منها بحملة محاربة السمنة في العالم العربي، وشركة (أبوت) و عدد كبير من كبرى الشركات الدوائية والغذائية في الأردن،وقدم فقرات الحفل الإعلامية داما الكردي والإعلامي أحمد شبيب.

وأحيت الحفل الصحي نجمة "ذا فويس 3 " نداء شرارة بدون مقابل مادي دعماً منها للتوعية الصحية وتشجيعاً منها لجمهورها على تناول الغذاء الصحي يومياً، فقدمت أغنيتها الوطنية (أنا أردنية) التي حققت أعلى إستماع في القنوات والإذاعات الأردنية واليوتيوب والسوشيال ميديا،وأجمل أغاني السيدة أم كلثوم بصوتها المباشر بدون موسيقى لعدم ميلها للغناء بلاي باك فسحر دفء صوتها النقي الحضور.

وقدم خلال الحفل عرض أزياء راق لمجموعة المصممة دانية الدحلة الجديدة،وعرض أصول الطبخ الصحي من الشيف الشهيرة ميساء مقدادي مقدمة الفقرة الغذائية في برنامج (صباح الخير يا عرب) على قناة mbc.

وفي الختام كرم مركز( نيوتري سنتر) راعية الحفل الأميرة عالية الطباع والدكتورة هيفاء أبو غزالة ،والفنانات: نداء شرارة ونجلاء سحويل ونجلاء عبدالله و لونا بشارة بطلة (حنايا الغيث).

وفي دردشة لنجمة ذا فويس نداء شرارة مع "سيدتي" وصديقات طفولتها صرحت قائلة: "خلال إحيائي حفلات أعراس نسائية طلب مني كثيرون من بينهنّ نساء خلع حجابي ورفضت،وتكرر الأمر مع نساء في حفلات نسائية أخرى،وظللت متمسكة بموقفي والتزامي لأني مصممة منذ شاركت بـ"ذا فويس" على عدم التخلي عن حجابي أبداً".

وأيدتها على موقفها الملتزم صديقات طفولتها اللواتي يرافقنها في بعض المناسبات ،وأثنين على وفاء نداء شرارة لهنّ لليوم بعد نجوميتها ،وعلى صدق التزامها الديني بحجابها الذي لن يقف حاجزاً بينها وبين نجاحها الفني لعمق المحبة والثقة بينها وبين جمهورها العربي.